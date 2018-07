Goleiro Ter Stegen desfalcará o Barça por até 3 semanas

O Barcelona divulgou comunicado nesta sexta-feira para revelar que o goleiro Marc-André Ter Stegen terá de ficar de duas a três semanas afastado dos gramados. Um dos reforço contratados pelo clube para a próxima temporada europeia, o jogador alemão lesionou as costas em um treino na última segunda-feira, quando reclamou de dores lombares.

Agora, novos exames apontaram que o atleta sofreu uma pequena fratura na terceira vértebra da região lesionada, fato que exigirá um tempo de afastamento maior do que o estimado inicialmente.

O clube resolveu submeter o jogador a novos exames por causa da persistência das dores nas costas. Com a nova previsão de afastamento, ele já está fora do amistoso diante do León, na próxima segunda-feira, pelo Troféu Joan Gamper, no Camp Nou, assim como também não poderá ficar à disposição do técnico Luis Enrique na partida de estreia no Campeonato Espanhol, contra o Elche, no dia 24.

Assim, o chileno Claudio Bravo, outro goleiro recém-contratado pelo Barcelona, iniciará a temporada europeia como titular do gol da equipe. Adquirido junto ao Borussia Mönchengladbach, o alemão assinou um contrato de cinco anos com o clube espanhol, enquanto o jogador sul-americana estava desde 2006 na Real Sociedad.

Afastado dos treinos por causa da lesão, Ter Stegen irá realizar trabalho de recuperação durante este período previsto de afastamento. Antes de se machucar, ele tinha grande chance de assegurar o posto de titular, até pelo fato de que Bravo falhou feio em sua estreia, em jogo diante do Napoli, na semana passada, no lance que determinou a derrota por 1 a 0 para o time italiano, em Genebra, na Suíça. Antes disso, o alemão foi titular do time catalão no primeiro amistoso da pré-temporada, contra o Recreativo Huelva, em Nice.