Goleiro Tom deixa a Portuguesa e lembra de dificuldades no clube Ainda cercada de incertezas em relação à próxima temporada, a Portuguesa começou a oficializar as primeiras baixas do elenco. Nesta segunda-feira, o goleiro Tom anunciou seu desligamento do clube em uma publicação no Facebook. Ele é o segundo jogador a deixar a Lusa. Na última semana, o meia Dieguinho acertou sua transferência para o Juventude-RS.