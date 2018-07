Goleiro troca o Stuttgart pela reserva de Neuer no Bayern

"Eu estava procurando por um novo desafio depois de tantos anos com o Stuttgart. O Bayern é exatamente o lugar certo para mim. Estou com muito ansioso com todas as coisas que vou experimentar aqui. Quero dar a minha contribuição para o nosso sucesso e vou estar sempre aqui quando chamado", disse o goleiro.

Depois de atuar em 28 partidas do Campeonato Alemão na temporada passada, Ulreich ficou sem contrato e se transferiu gratuitamente para o Bayern. O clube de Munique tem usado desse expediente regularmente e, só no ano passado, contratou Sebastian Rode e Robert Lewandowski sem colocar a mão no bolso.

O goleiro é o segundo reforço do Bayern para a próxima temporada. O primeiro atleta contratado foi o volante Joshua Kimmich, de 19 anos, também do Stuttgart, mas que jogou a segunda divisão do Alemão pelo Red Bull Leipzig. O garoto assinou contrato em janeiro, mas só vai chegar a Munique em julho.

Por outro lado, Pepe Reina está de saída. Contratado há um ano para ser o reserva de primeira hora de Neuer, o espanhol foi titular em apenas três partidas em toda a temporada e deve ser negociado.