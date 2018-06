Goleiro uruguaio celebra chegada ao Fluminense e elogia torcida: 'Me motivou'

O Fluminense apresentou nesta sexta-feira o novo reforço para a temporada 2018. O goleiro uruguaio De Amores chegou por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim deste período com preço já estipulado. E neste primeiro contato com a imprensa, o jogador de 23 anos celebrou a chegada ao clube e ao futebol brasileiro.

"Estava treinando no Boston River, tive uma proposta do exterior e, por sorte, foi do Fluminense. Creio que o futebol brasileiro está em um nível muito alto. É um crescimento pessoal muito importante. É espetacular", declarou.

No ano passado, De Amores enfrentou o Fluminense pela Copa Sul-Americana, com a camisa do Liverpool de Montevidéu. O goleiro disse ter ficado com uma ótima impressão da torcida tricolor e admitiu que o apoio dela nas redes sociais foi fundamental para ter aceitado a proposta do clube.

"Joguei com o Fluminense no ano passado e toda a torcida me motivou muito para vir para cá", afirmou. "Houve muitos comentários da torcida e eu agradeço muito por terem tanto carinho. Espero poder ajudar muito o Fluminense."

De Amores vestiu a camisa da seleção uruguaia no Mundial Sub-20 de 2013, e agora espera mostrar serviço no Fluminense para voltar a defender o país. "Tenho que demonstrar dentro de campo que estou bem para pensar em ser convocado para a seleção do meu país."

O uruguaio chega como aposta do Fluminense para substituir Diego Cavalieri e brigará pela titularidade com Júlio César, com quem já conversou neste início de trajetória pelo clube. "Fui muito bem recebido, não só pelo Júlio César, mas por todos", comentou.