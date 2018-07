Goleiro veterano Friedel estende contrato com Tottenham

O norte-americano de 41 anos, goleiro titular do Tottenham desde que se juntou ao clube do norte de Londres, saindo do Aston Villa em 2010, viu o francês Hugo Lloris o superar nas últimas semanas, mas continua uma figura popular.

Friedel é o único jogador na história do Campeonato Inglês a começar mais de 300 partidas consecutivas como titular, alcançando 310 partidas, antes de sua incrível série ser interrompida em outubro, quando Lloris iniciou a partida contra o Aston Villa.

O ex-jogador do Columbus Crew e do Liverpool foi recentemente relacionado com uma transferência de volta para o Blackburn Rovers, outro de seus antigos clubes, mas ele disse que estava feliz nos Spurs.

À época, ele disse: "Não há rivalidade com o Hugo, mas se eu persisto na competição? Com certeza. Eu não estaria jogando aos 41 anos se não persistisse".

(Reportagem de Martyn Herman)