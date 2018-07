Goleiro Vinícius deve fazer estreia pelo Palmeiras em clássico com o Santos

O Palmeiras pode ter uma estreia na partida contra o Santos, sábado, às 19h30, na Vila Belmiro. O goleiro Jailson recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Em seu lugar, o técnico Cuca deve escalar o jovem Vinícius, de 22 anos, que nunca atuou em um jogo profissional pelo clube.

Vinícius disputa a posição com Vagner, que chegou a ser titular logo após a lesão de Fernando Prass, mas após sucessivas falhas, foi substituído por Jailson e não jogou mais. Ele, inclusive, tem revezado no banco de reservas. No jogo com o Sport, Vinícius era uma das opções no banco.

O técnico Cuca não quis adiantar quem jogará contra o Santos, mas admitiu que pode dar uma chance ao garoto. "Ele ficou no banco e tem treinado bem. Nessa ocasião, escuto muito o preparador de goleiro (Oscar Rodriguez), que trabalha com ele todos os dias. Temos que ouvir o Oscar para ver quem está mais pronto", disse o treinador.

Cuca não terá Jailson, mas contará com o retorno de Gabriel Jesus, suspenso diante do Sport. O elenco do Palmeiras folga nesta segunda-feira e retorna aos treinamentos na terça-feira, na Academia de Futebol.