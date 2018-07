Goleiro Vladimir renova contrato com o Santos até o fim do ano

O goleiro Vladimir permanecerá por mais um ano no Santos. Dada como certa desde dezembro de 2014, a renovação do contrato do jogador foi firmada entre as partes. O clube explicou que Vladimir, formado nas divisões de base santistas, assinou um novo vínculo, válido até o final de 2015.

Vladimir, de 25 anos, festejou a sua permanência no Santos. "Fico feliz pela confiança no meu trabalho. Agora é seguir forte na preparação para fazer bonito e entrar nas disputas com força máxima atrás sempre do melhor para o clube", comentou o goleiro.

Mesmo sem ter assinado um novo contrato, Vladimir se apresentou para a pré-temporada do Santos, pois já havia um acordo informal com o clube, que agora foi oficializado.

Vladimir teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Fortaleza, em 2009, único momento da sua carreira em que deixou o Santos. Entre os profissionais, ele já disputou 18 partidas, sendo dez delas no ano passado. E essas oportunidades devem aumentar em 2015 após Aranha entrar na Justiça contra o Santos, tentando rescindir o seu contrato.