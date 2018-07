Goleiros do Flamengo concentram treino na parte física

Conhecido como "Gigante", por se referir aos goleiros desta forma durante os treinamentos, Miranda detalha o plano de trabalho dos goleiros durante a intertemporada que ocorre por conta da disputa da Copa do Mundo no Brasil. "É necessário que façamos treinos mais exaustivos nos primeiros 15 dias, com um grande número de repetições, dentro dos trabalhos de fundamento, força e potência", diz.

Os jogadores do Flamengo vêm treinando em dois períodos durante esta etapa de preparação. Para não atrapalhar os treinos táticos do técnico Ney Franco, Miranda revela que os treinos da tarde são um pouco mais leves. "Estou dando prioridade aos trabalhos mais fortes na parte da manhã, em que não os goleiros são utilizados pelo técnico, e à tarde diminuímos a força desse treinamento para que consigam render mais com o Ney", revela.

A intenção é que o grupo chegue bem preparado na volta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo disputa a primeira partida oficial depois da pausa para a Copa no dia 16 de julho, contra o Atlético-PR, no Rio. "Nas semanas que antecedem ao primeiro jogo do Brasileirão, o trabalho técnico e situações de jogo serão mais priorizados do que a parte física", afirma Miranda, para quem César, Felipe, Luan e Paulo Victor, os quatro goleiros do elenco flamenguista, estão nivelados em relação à qualidade técnica.