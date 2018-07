Goleiros do Grêmio reafirmam união em busca de títulos Fugiu ao comum nesta quarta-feira a entrevista coletiva do Grêmio após o treino da manhã em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, onde a equipe realiza pré-temporada. Isso porque os quatro goleiros do elenco - Victor, Marcelo Grohe, Matheus e Busatto - deram entrevista juntos, em uma forma de reafirmar a união do quarteto, que treina junto e divide quartos na concentração.