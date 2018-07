Goleiros garantem empate entre Boa e Atlético-GO pela Série B

VARGINHA - Um resultado justo. É assim que pode ser definido o empate entre Boa e Atlético-GO, por 1 a 1, em partida realizada na tarde deste sábado, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cada time dominou um tempo e perdeu boas chances de estrear com o pé direito.

Como a partida terminou sem vencedor, Boa e Atlético-GO estão na zona intermediária da tabela, com um ponto. Até o momento, apenas o Paraná conquistou três pontos, restando dois jogos para o fim da primeira rodada. Lembrando que a partida entre Joinville e Portuguesa foi suspenso por ordem judicial.

Apesar de ter dominado todo o primeiro e aberto o placar aos 18 minutos, quando Marinho Donizete recebeu de Nilson e chutou na saída de Márcio, o Boa não conseguiu segurar a vantagem. Em uma desatenção defensiva do adversário, o Atlético deixou tudo igual aos 25 minutos. Júnior Viçosa recebeu cruzamento e ajeitou de cabeça. Jorginho chegou completando de carrinho. Antes do intervalo, o time mineiro quase marcou com Nilson, mas o goleiro Márcio defendeu.

Diferente do primeiro tempo, o Atlético-GO tomou conta da etapa final do início ao fim e teve pelo menos quatro boas chances de deixar o campo com a vitória. A melhor delas ocorreu nos minutos finais, quando Juninho, que havia acertado o travessão anteriormente, chutou e Leandro espalmou. No rebote, Júnior Viçosa finalizou para o gol aberto, mas o goleiro da casa fez um novo milagre e afastou a bola com um soco.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela segunda rodada. O Boa Esporte enfrenta o ABC, às 21 horas, no Estádio Iberezão, em Santa Cruz. Em Goiânia, o Atlético recebe a Ponte Preta, às 16h20, no Estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

BOA 1 X 1 ATLÉTICO-GO

BOA - Leandro; Moisés Ribeiro, Thiago Carvalho, Wallace e Marinho Donizete; Vinícius Hess, Betinho, Marcel e Malaquias (Alan); Fernando Karanga (Rafael Ratão) e Nilson (Luiz Eduardo). Técnico - Nêdo Xavier.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas (Pedro), Artur, Lino e Thiago Feltri (Marcus Vinícius); Renan Foguinho, Wagner Carioca, João Lucas e Jorginho (Fábio Lima); Júnior Viçosa e Juninho. Técnico - Marcelo Martelotte.

GOLS - Marinho Donizete, aos 18, e Jorginho, aos 25 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Betinho, Alan e Nilson (Boa). Fábio Lima e Artur (Atlético-GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Mello, em Varginha (MG).