GOLS: confira os jogos da antepenúltima rodada do Brasileirão

A antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro definiu o campeão da temporada 2014. O Cruzeiro, ao bater o Goiás neste domingo, confirmou as expectativas e conquistou o tetracampeonato nacional. Porém, o torneio continua para quem briga pelo vice-campeonato, pela vaga na Libertadores, Sul-Americana e contra o rebaixamento.

O São Paulo derrotou o Santos na Arena Pantanal e está de volta ao torneio de clubes mais importante das Américas. A luta, agora, é pela vaga direta na fase de grupos contra Corinthians e Internacional. Os dois deixaram suas classificações bem encaminhadas após vitórias em confrontos diretos contra Grêmio e Atlético-MG, respectivamente.Com poucas chances, o Fluminense corre por fora.

Na luta contra a degola, o Coritiba derrotou o Palmeiras e a Chapecoense bateu o Botafogo, complicando a situação das duas equipes. A rodada também definiu o primeiro rebaixado que disputará a Série B em 2015: o Criciúma, que empatou com o Flamengo em jogo em São Luís, no Maranhão. O Bahia, derrotado pelo Atlético-PR em casa, também 'respira por aparelhos' na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Confira os gols das dez partidas da rodada.

Chapecoense 2 x 0 Botafogo

Coritiba 2 x 0 Palmeiras

Corinthians 1 x 0 Grêmio

Sport 2 x 2 Fluminense

Flamengo 1 x 1 Criciúma

Santos 0 x 1 São Paulo

Cruzeiro 2 x 1 Goiás

Figueirense 2 x 0 Vitória

Bahia 1 x 2 Atlético-PR

Internacional 2 x 1 Atlético-MG