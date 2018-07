Gols de Alexandre Pato chamam atenção da mídia italiana

Lembrado até hoje pela boa passagem pelo Milan, Alexandre Pato continua chamando atenção da imprensa italiana. Os dois gols que o atacante anotou nesta quarta-feira, em que o São Paulo goleou o Danubio pela Copa Libertadores, ganharam espaço nos principais diários esportivos do país do Calcio. Os jornais também dão destaque ao bom momento vivido pelo atacante em 2015.

A Gazzetta dello Sport, um dos grandes veículos esportivos italianos, dá destaque a Pato logo na primeira página de seu site oficial. "Pato, que gol! Golaço de voleio e dobradinha", diz a chamada, referindo-se aos dois gols anotados na goleada desta quarta-feira. O destaque é para o gol que abriu o placar no Morumbi, quando o atacante acertou um belo voleio após cruzamento de Reinaldo.

O Corriere dello Sport também repercutiu a atuação do atacante na partida: "Na Copa Libertadores, São Paulo demole uruguaios por 4 a 0 com dois gols do ex-milanista". Além disso, o periódico também fala sobre o bom momento vivido pelo são-paulino. Contra o Capivariano, pelo Campeonato Paulista, Alexandre Pato alcançou o primeiro hat-trick da carreira ao marcar três gols e ainda dar uma assistência na vitória por 4 a 2, o que também ganhou destaque no diário.

Nas redes sociais do jornal, usuários opinaram sobre a situação do atacante e lamentaram a sequência de lesões que teve no Milan. "O melhor jogador do passado recente do Milan (de 2010 para cá)", opinou um leitor. Os italianos ainda lamentam a recusa de Silvio Berlusconi em vender Pato para o Paris Saint-Germain pouco antes de assinar com o Corinthians. O 'queridinho' do mandatário rossonero havia recebido uma proposta no valor de 35 milhões de euros, ou seja, mais do que o dobro do valor que o Alvinegro pagou poucos meses depois. Pelo Milan, o brasileiro anotou 51 gols em 117 partidas entre 2007 e 2013.

Emprestado pelo Corinthians ao São Paulo até o início da próxima temporada, o jogador vem sendo especulado em diversas equipes da Europa. Na Itália, fala-se sobre um suposto interesse de Torino, Sampdoria e Fiorentina de contar com o atacante, enquanto, na Inglaterra, Everton e Queen's Park Rangers também estariam de olho em Pato. Detentor dos direitos econômicos do atleta, o clube do Parque São Jorge pretende recuperar o investimento de 15 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões).