Gols de 'cascudos' colocam Botafogo na ponta e Flu perde a 1ª

O Campeonato Carioca voltou com tudo após a pausa para o Carnaval. E a quarta-feira de cinzas foi bastante movimentada e com dança das cadeiras nas primeiras colocações. O Fluminense, até então o dono do pedaço, viu sua campanha perfeita virar pó após levar surra do Voltas Redonda, no Raulino de Oliveira. Perdeu os 100% de aproveitamento e duas posições, uma para o próprio algoz.

Quem está rindo à toa é o Botafogo. Rebaixado no Brasileirão, o time da Estrela Solitária está invicto e ganhando com sobras no Estadual. A nova vítima foi o Friburguense, que nada pôde fazer diante da afinada dupla Bill/Jobson. Os conhecidos atacantes levaram o Botafogo para o topo da tabela. E se um alvinegro faz festa no Rio, outro, o Vasco, continua capenga. Nesta quarta-feira, somou mais um empate contra time pequeno. E novamente por 1 a 1 como acontecera diante do Tigres. Desta vez o cruzmaltino parou no Barra Mansa. Veja os gols.

FRIBURGUENSE 0 x 3 BOTAFOGO

VOLTA REDONDA 2 x 1 FLUMINENSE

VASCO 1 x 1 BARRA MANSA