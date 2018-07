Gols de Kiessling ajudam Bayer Leverkusen no campeonato alemão

Andre Schuerrle também marcou na vitória do Leverkusen, que tirou vantagem da derrapada do Bayern, que empatou na noite anterior por 1 a 1 em casa com o Borussia Moenchengladbach.

O Eintracht Frankfurt foi à terceira posição da tabela com uma vitória por 2 a 0 contra o Wolfsburg, em uma partida onde toda a ação aconteceu em um intervalo de seis minutos no início do jogo.

Alexander Meier e Takashi Inui marcaram para a equipe de Frankfurt, enquanto o Wolfsburg viu o brasileiro Josué ser expulso por uma entrada violenta. Tudo isso durante os primeiros 20 minutos de jogo.

O Greuther Fuerth e o Augsburg ambos terminaram seu empate por 1 a 1 com 10 jogadores de cada lado. O confronto marcou o encontro das duas últimas equipes da tabela, ambas com 9 pontos depois de 17 jogos.

Sascha Moelders deu ao Augsburg a liderança no início da partida e Lasse Solbiech empatou depois do intervalo para o Fuerth, que está na elite do campeonato alemão pela primeira vez em sua história, e ainda não venceu em casa.

Mergim Mavraj, do Fuerth, foi expulso após um segundo cartão amarelo, e sua expulsão foi seguida pela do jogador do Augsburg Giovanni Sio, que recebeu um cartão vermelho após quatro minutos em campo.

Dois gols de Nicolai Mueller ajudaram o Mainz 05 a vencer o Stuttgart por 3 a 1, e o Fortuna Dusseldorf bateu o Hanover 96 por 2 a 1.

O Leverkusen chega à metade do campeonato com 33 pontos, nove atrás do líder Bayern de Munique, que tem 42. Na terceira colocação, o Frankfurt tem 30.

O progresso do Bayer Leverkusen tem passado quase despercebido com o Bayern sob os holofotes. Mas a exibição deste sábado pode significar que eles ainda estão na briga, especialmente por que a equipe da Bavária tem mostrado uma tendência a cair de rendimento nas últimas temporadas.

Kiessling abriu o placar aos 26 minutos de jogo, depois que uma bola desviada de Gonzalo Castro cruzou o seu caminho.

O mesmo Kiessling colocou o companheiro Schuerrle em situação de gol 10 minutos depois, aumentando a vantagem do Leverkusen.

O goleiro Rene Adler, já frustrado com a zaga que o havia desamparado nos primeiros dois gols, ficou ainda mais inconformado com o último gol do Bayer Leverkusen, aos 21 minutos da etapa final.