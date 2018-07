Gols de pênalti levam ao Espanyol ao 4o lugar na Espanha

O time de Barcelona manteve o aproveitamento de 100% em casa e abriu o placar com Joan Verdu em contra-ataque aos 15 minutos do primeiro tempo. O atacante argentino Pablo Osvaldo aumentou de pênalti com 10 minutos para acabar a partida. Em outro pênalti, Luis Garcia marcou também e fechou o placar.

O Espanyol chegou aos 22 pontos em 12 jogos, dois a menos do terceiro colocado Villarreal que empatou em casa por 1 x 1 com o Valencia no sábado.

O Real Madri segue líder com 32 pontos após a goleada de 5 x 1 sobre o Athletic de Bilbao no sábado, mesmo dia em que o Barcelona passou aos 31 pontos com a destruição do Almeria por 8 x 0.

O técnico chileno Manuel Pellegrini viu a sua fase vitoriosa no Málaga acabar com a derrota por 3 x 0 contra o Deportivo La Coruña.

E o atacante equatoriano Felipe Caicedo marcou duas vezes para a vitória de 3 x 1 em casa do Levante sobre o Racing Santander, resultado que tirou o Levante da zona de rebaixamento. Já o Osasuna venceu em casa o Sporting Gijon por 1 x 0.