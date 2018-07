Gols devolvem confiança para Bruno Mendes no Botafogo Depois de enfrentar uma temporada difícil, quando chegou a passar por uma cirurgia e não conseguiu se firmar no time do Botafogo, o atacante Bruno Mendes comemora um bom momento. Ele marcou três gols nos últimos três jogos - dois contra o Atlético-PR e um diante do Coritiba -, o que fez com que retomasse a confiança.