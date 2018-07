Gols em clássico marcam 9ª rodada do Brasileiro

O Palmeiras fez quatro gols no São Paulo e tentou monopolizar as atenções no final de semana do Campeonato Brasileiro. Mas outros jogos também tiveram bonitos gols. No Sul, Valdivia marcou meio sem querer um belo gol para dar a vitória do Inter contra o Santos. Mais cedo, o Atlético-MG bateu o Joinville pelo placar mínimo e no sábado o Corinthians contou com uma boa atução de Vagner Love para superar o Figueirense. Confira os melhores momentos das partidas:

PALMEIRAS 4 x 0 SÃO PAULO

INTERNACIONAL 1 x 0 SANTOS

ATLÉTICO-MG 1 x 0 JOINVILLE

CORINTHIANS 2 x 1 FIGUEIRENSE