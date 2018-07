Gols em clássicos animam 14ª rodada do Brasileiro

Marcada pelos clássicos em Rio e São Paulo, a 14ª rodada do Brasileiro teve gols para todos os gostos. O Palmeiras bateu o Santos e afundou o rival na zona de rebaixamento. No Maracanã, a apresentação de Ronaldinho Gaúcho no Fluminense foi ofuscada pela vitória do Vasco. O Inter, com os reservas, bateu o Goiás em Porto Alegre. Já na briga pela ponta da tabela, o Corinthians encerrou a sequência de vitórias do Atlético-MG. Confira os principais lances nos gramados brasileiros:

PALMEIRAS 1 x 0 SANTOS

CORINTHIANS 1 x 0 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE 1 X 2 VASCO

CRUZEIRO 1 X 1 AVAÍ

INTERNACIONAL 2 X 1 GOIÁS