GOLS: Finalistas dos Estaduais são definidos pelo Brasil. Assista!

Final de semana recheado de emoções nos estaduais pelo Brasil. Nos principais torneios pelo Brasil, os finalistas estão definidos. Em São Paulo, Palmeiras e Santos brigarão pela taça após superarem Corinthians e São Paulo, respectivamente. No Rio, a dupla Botafogo e Vasco superaram os desafetos da federação, Fluminense e Flamengo para se classificarem para as finais. No Rio Grande do Sul, o esperado Gre-Nal vai definir o campeão do estado. Em Minas, Pratto fez a diferença e ajudou o Atlético-MG a eliminar o Cruzeiro. Confira os gols:

CORINTHIANS 2 (5) x 2 (6) PALMEIRAS

SANTOS 2 x 1 SÃO PAULO

CRUZEIRO 1 x 2 ATLÉTICO-MG

INTER 3 x 1 BRASIL DE PELOTAS

GRÊMIO 2 x 1 JUVENTUDE

FLAMENGO 0 x 1 VASCO

BOTAFOGO 2 (9) X 1 (8) FLUMINENSE