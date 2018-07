Gols não garantem Willian José na vaga de Luis Fabiano, indica Leão

SÃO PAULO - Apesar dos três gols marcados na vitória sobre o Paulista, por 3 a 1, e de ter assumido a artilharia do Campeonato Paulista, Willian José ainda não tem vaga entre os 11 garantida. Após a partida, o técnico Emerson Leão indicou que Luis Fabiano deve voltar ao time titular quando estiver totalmente recuperado de lesão muscular na coxa.

"Todos os atletas querem brigar pela titularidade, não só o Willian José. Aquele que ficar acomodado no banco, nunca vai prosperar. O Luis Fabiano tem o lado positivo dele, que é ser artilheiro também. Estamos trabalhando bem as jogadas pelos lados, se não fosse o Willian, o Luis Fabiano faria os gols também. Então, não adianta se preocupar com isso", afirmou o treinador são-paulino.

Apesar de ter sido expulso no final do jogo Dest quinta, Willian José comemorou a boa atuação, fez elogios a Luis Fabiano e se mostrou consciente de sua situação.

"Todo mundo sabe que o Luis Fabiano é o titular, espero que eu possa ajudar o clube. Estou tranquilo e trabalhando firme. É um bom trabalho. Que eu continue assim e ajude o São Paulo ao longo do ano", disse Willian José, artilheiro do Paulista ao lado do atacante Hernane, do Mogi Mirim, com seis gols marcados.

O jovem atacante inclusive assumiu a responsabilidade e cobrou um pênalti diante do Paulista. "Peguei a bola para bater o pênalti. Lucas perguntou e eu tomei iniciativa", disse Willian.