Gols são resposta aos críticos, diz Cristiano Ronaldo

"É para calar a boca dos que me criticam", disse Cristiano Ronaldo, ao comentar sobre os três gols marcados na goleada em Sevilha. "Estou concentrado na minha equipe. Jogamos bem. Era uma partida difícil e estamos contentes com nossa atuação", completou o astro português.

Apesar de dizer que os gols eram uma resposta, Cristiano Ronaldo garantiu que não se abala com as críticas que recebe. "Não me importo com isso, porque faço meu trabalho e o faço bem. Aqueles que me criticam não entendem nada de futebol", avaliou o jogador do Real Madrid.

Com a boa atuação em Sevilha, Cristiano Ronaldo assumiu a artilharia isolada do Campeonato Espanhol, agora com 20 gols marcados - são três de vantagem para o argentino Messi. Além disso, o Real Madrid voltou à liderança, com três pontos na frente do segundo colocado Barcelona.