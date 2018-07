Gomes acredita que Tottenham pode eliminar o Real

O argumento, que parece forçado, tem lá a sua sustentação: "Eu digo ao time que nós sabemos que se nós marcarmos gols como no sábado e não levarmos nenhum, nós podemos avançar".

Para ele, o fato de o Stoke ter um elenco muito mais limitado que o do Real Madrid não é relevante, pelo menos defensivamente: "Eu acho que é mais difícil marcar gols contra times ingleses do que contra times europeus. Não é fácil marcar contra um time como o Stoke porque eles são muito altos".

Gomes cita um exemplo de sua passagem pelo futebol holandês para comprovar a possibilidade de reverter o placar de 4 a 0 construído pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu. "Na temporada 2006/2007, nós (PSV) tínhamos que vencer o Vitesse em casa na última rodada. Nós tínhamos que vencer por quatro gols para ficar com o título da Liga e fizemos isso. Nós vencemos por 5 a 1!", relembrou, sem ser totalmente fiel aos fatos: o PSV tinha que tirar uma vantagem de dois gols de saldo do Ajax, que venceu por 2 a 0 na última rodada.