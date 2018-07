Gomes comemora objetivo alcançado pelo Tottenham

O Tottenham foi o principal responsável por uma das maiores surpresas desta edição da Liga dos Campeões ao terminar em primeiro lugar, à frente da Inter de Milão, no Grupo A. O feito foi alcançado na terça-feira, com empate por 3 a 3 com o Twente, somado ao revés do time italiano para o Werder Bremen (3 a 0). A liderança da chave foi muito comemorada pelo goleiro Gomes.

"Foi um jogo extremamente difícil. Ficamos sempre em vantagem, mas o adversário empatava. O importante foi conquistar ponto fora de casa e terminar essa fase em primeiro da chave. O time está de parabéns, pois atingimos o nosso objetivo", afirmou o brasileiro.

Com os resultados, o Tottenham encerrou a sua participação na fase de grupos com 11 pontos, um a mais do que a Inter de Milão. Agora, a equipe inglesa aguarda a definição do seu adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões, que será conhecido na próxima semana, através de sorteio.