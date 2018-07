Gomes exalta ascensão vascaína, mas evita mirar título

"Não vou falar em título, vou falar em ficar entre os primeiros na tabela. Estar entre os seis primeiros é importante e depois, de acordo com a diferença, se vai ser grande ou não, podemos tentar uma arrancada. Mas para isso precisa estar muito bem colocado", afirmou após a vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1, domingo, em Ipatinga, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante do Atlético, o Vasco abriu 1 a 0 com Diego Souza, mas sofreu o empate e foi pressionado no segundo tempo. Na etapa final, o time carioca teve o controle do jogo, desperdiçou uma cobrança de pênalti, acertou a trave duas vezes e conseguiu o gol da vitória no final, novamente com Diego Souza, que converteu pênalti. Satisfeito, Ricardo Gomes exaltou a postura vascaína.

"No primeiro tempo começamos bem, mas depois do gol recuamos, começamos a fazer as opções erradas e o Atlético-MG mereceu o empate. O segundo tempo foi outro jogo, tivemos o domínio do meio-de-campo, explorando os lados do campo, mas com domínio no meio. O time foi muito bem taticamente e individualmente alguns jogadores cresceram também, o que ajudou", disse.