Gomes pega pênalti no fim e garante empate com o Chelsea

O Chelsea não consegue sair de sua péssima fase no Campeonato Inglês. Neste domingo, o atual campeão ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Tottenham, em Londres, e chegou ao seu quinto confronto consecutivo sem vitória.

O resultado deste domingo, aliás, deve ser quase todo creditado ao goleiro Gomes. Depois de falhar no primeiro gol do Chelsea e cometer um pênalti desnecessário em Ramires aos 46 minutos do segundo tempo, o brasileiro defendeu a cobrança de Drogba e garantiu o empate por 1 a 1.

Com o resultado, o Chelsea está apenas na quarta colocação com 31 pontos, um atrás do Arsenal. Mas o atual líder do Inglês ainda enfrenta o Manchester United - que também tem 31 - na segunda-feira e pode subir para 35.

Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, Pavlyuchenko colocou o Tottenham em vantagem neste domingo. O Chelsea só empatou aos 25 da etapa final, após Drogba finalizar cruzado e Gomes não conseguir segurar. Mas o goleiro brasileiro se redimiu nos acréscimos, quando defendeu cobrança de pênalti batida pelo atacante marfinense.

Jogando em casa, o Bolton manteve o bom ritmo no início de temporada ao ganhar do Blackburn por 2 a 1. Mesmo atuando com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, após a expulsão de Davies, o time da casa abriu o placar com Muamba aos 20. Mame Diouf ainda empatou aos 42, mas Stuart Holden marcou no minuto seguinte e garantiu o triunfo, que deixou a equipe na sexta colocação com 26 pontos.

Ainda neste domingo, o Wolverhampton venceu o Birmingham por 1 a 0, em casa, com um gol marcado por Stephen Hunt aos 45 minutos do primeiro tempo.