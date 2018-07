Gomes quer Vasco com controle emocional em decisão Para ser campeão carioca, o Vasco precisa passar por uma série de três partidas com seu grande rival, a começar com a decisão da Taça Rio, no domingo, no Engenhão. Ao Flamengo, apenas 90 minutos o separam da conquista. Uma desvantagem psicológica que o técnico Ricardo Gomes espera superar com tranquilidade.