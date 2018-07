Gomes quer Vasco ditando ritmo de jogo contra o Avaí O empate em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Rio, colocou o Vasco em situação delicada na competição. O time carioca precisa pelo menos de um gol na Ressacada e vê o Avaí com a vantagem de jogar por um empate em 0 a 0.