Gómez afirma que Junior Barranquilla está mais forte do que em 2018

O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, fez um alerta para o time nesta terça-feira. O defensor paraguaio disse em entrevista coletiva na Colômbia que o Junior Barranquilla, rival da estreia na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, está mais preparado para o torneio em comparação ao ano passado, quando as duas equipes também se encontraram na primeira rodada.

Em 2018, o Palmeiras estreou com vitória por 3 a 0 sobre o time colombiano, em Barranquilla, e meses depois voltou a ganhar do adversário no Allianz Parque, por 3 a 1. "Obviamente o time está mais forte. O Junior está motivado, jogou a final da Copa Sul-Americana (contra o Athletico), mas vai enfrentar o campeão brasileiro. Vamos jogar de visitantes contra um grande rival. Tomara que a gente possa fazer um bom jogo", disse.

O elenco alviverde viajou à Colômbia em voo fretado na segunda-feira e chegou à cidade confiante em repetir a campanha como visitante do ano passado, com cinco vitória e uma derrota em seis compromissos. "Defensivamente estamos muito bem neste ano, só sofremos quatro gols. Temos feito um grande trabalho", disse. "Mantivemos nosso elenco do ano passado e sempre jogamos bem como visitante", afirmou.

O técnico Luiz Felipe Scolari vai comandar a última atividade antes do jogo no fim da tarde desta terça-feira. O trabalho foi transferido de local por escolha da comissão técnica. Em vez do Country Clube da cidade, o trabalho será no estádio Romelio Martínez, que pertence ao Barranquilla Fútbol Club, time da segunda divisão colombiana.

A principal dúvida na escalação é saber quem será o companheiro de Gómez na defesa. Com Luan fora por lesão na coxa esquerda, Antônio Carlos e Edu Dracena disputam espaço. "São dois grandes jogadores, treino com os dois e estamos preparados para o jogo. Na verdade ainda não sei quem vai jogar comigo", disse.

A provável escalação do Palmeiras na Colômbia deve ter: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Goulart; Carlos Eduardo, Dudu e Borja. A partida terá início às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.