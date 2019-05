Gómez celebra convocação para a Copa América: 'Sonho de todo jogador'

O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, do Palmeiras, viveu uma emoção especial nesta quarta-feira. O jogador teve a presença confirmada na disputa da Copa América, mês que vem, no Brasil, e se disse realizado pela oportunidade de defender o país, assim como exaltou o momento positivo no clube como um dos motivos para manter o espaço no elenco da seleção do Paraguai.

"Um chamado deste é o sonho de todo jogador. Estou muito feliz em poder defender as cores do meu país em uma competição como a Copa América", disse Gómez, que 31 jogos e dois gols pela seleção paraguaia. Nos últimos amistosos da equipe, em março, o zagueiro atuou como capitão e espera novamente ser escolhido como titular do técnico Eduardo Berizzo.

O defensor é um nome importante no elenco do Palmeiras. Apenas nesta temporada, com Gómez em campo o Palmeiras entrou em campo 19 vezes e sofreu quatro gols. O paraguaio também tem sido importante ao marcar gols. No último sábado, anotou de pênalti contra o Botafogo, mas neste ano anotou ainda contra o Melgar, pela Copa Libertadores, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

"Minha principal função é ajudar lá atrás para que o time não sofra gols, mas treinamos os pênaltis e as jogadas de bola parada justamente para estar preparado para marcar quando as oportunidades aparecerem no ataque", comentou o zagueiro. Gómez deve se apresentar para a seleção paraguaia nos próximos dias. O adversário de estreia da equipe na Copa América será o Catar.