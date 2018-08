Gómez celebra estreia no Palmeiras e agradece apoio de Felipão

O paraguaio Gustavo Gómez começou a passagem pelo Palmeiras em alta. Recém-contratado, o zagueiro foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e deixou o Allianz Parque satisfeito pela atuação e também pelo apoio do técnico Luiz Felipe Scolari, que o elogiou e defendeu a sua vinda para o clube.

"Estou muito feliz pela estreia, e ainda mais feliz pela vitória. Creio que nossa equipe mostrou muita união, o que é muito importante nessa competição", disse o jogador na zona mista do estádio. Gómez teve ainda um gol mal anulado pela arbitragem. O paraguaio chegou emprestado por um ano pelo Milan, com o valor de compra fixado.

O jogador se apresentou ao Palmeiras na última semana para se recuperar de uma lesão e logo conseguiu ganhar espaço para ser escalado como titular na partida. "Foi muito bom (ser como titular). Ele (Felipão) confia muito em mim. Eu vinha sem muito ritmo, mas creio que fiz uma partida correta. Pouco a pouco vou melhorando, e quero estar sempre à disposição do técnico", comentou.

Na entrevista coletiva depois do jogo, Felipão contou que a vinda do zagueiro teve a recomendação do seu antigo comandado Francisco Arce, ex-lateral e ex-técnico da seleção do Paraguai. "A contratação do Gustavo foi encomendada pelo Arce. E o Arce tem história dentro desse clube e comigo. É um bom jogador", disse o técnico.