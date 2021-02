Gómez compara Gignac a Guerrero e espera dificuldades contra o Tigres no Mundial

O zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, terá a dura missão de marcar o goleador francês André-Pierre Gignac, principal jogador do Tigres, adversário do time alviverde neste domingo, às 15h (horário de Brasília) no Mundial de Clubes, disputado em Doha, no Catar. O defensor paraguaio comparou o experiente atacante de 35 anos ao peruano Paolo Guerrero, do Internacional, e disse estar pronto para o desafio.

"Vamos marcar grandes atacantes, como fizemos no Brasileirão. Conhecemos o Gignac e estamos prontos e preparados para esse desafio.. No Brasil tem muitos jogadores de qualidade. Guerrero tem características semelhantes às do Gignac", opinou Gómez. "Estamos trabalhando para melhorar dia a dia, os companheiros também, vamos fazer nosso melhor para vencer e ir para a final que sonhamos há muito tempo. É uma prova difícil que estamos preparados para encarar da melhor forma", completou.

Um dos líderes do elenco treinado por Abel Ferreira, o paraguaio espera um jogo equilibrado e com muita dificuldades diante do Tigres, que avançou às semifinais ao derrotar o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Gómez disse conhecer o futebol mexicano e reforçou que o Palmeiras está pronto para o duelo.

"Eu, particularmente, conheço muito o futebol mexicano, por ter companheiros da seleção lá, por ter companheiros que competem na liga do México. O Tigres é um time grande, vai ser difícil, mas estamos preparados", afirmou o zagueiro.

"Creio que vai ser um jogo disputado, são dois times grandes. Palmeiras é um time que está sempre brigando por títulos, ganhamos Paulista e a tão esperada Libertadores. Vamos tratar de mostrar a nossa força amanhã. Tigres é um time muito grande e forte, mas vamos fazer todo o possível para ter um resultado positivo", completou Gómez, antes de dizer que "seria muito lindo" ganhar o Mundial de Clubes no Catar.