Gómez diz que 'faltou concentração' para o Palmeiras na derrota para o Flamengo

Um golaço de Wesley empolgou a torcida do Palmeiras no início da partida deste domingo, contra o Flamengo, mas o empate dos adversários veio dois minutos depois, com Michael. A partir daí, o time paulista não fez mais gols e sofreu mais dois. Na avaliação do zagueiro Gustavo Gómez, uma das razões para a virada que terminou em derrota por 3 a 1 foi a "falta de concentração".

Além de lamentar as circunstâncias, o paraguaio comentou com pesar sobre as consequências do resultado. Agora, o Flamengo, mesmo com dois jogos a menos, está a apenas um ponto de distância do Palmeiras, que é vice-líder. "Nosso primeiro tempo foi bom. Acho que faltou um pouco de concentração hoje, e não pode acontecer isso contra um grande rival", pontuou.

Apesar da frustração, Gómez lembrou que ainda há um turno inteiro pela frente e que o Palmeiras tem outros objetivos além do Brasileirão. "O ano não acabou ainda, nós vamos seguir brigando até dar matematicamente. Agora é seguir trabalhando porque na semana que vem nós temos um jogo importante pela Libertadores", comentou.

A partida citada pelo jogador será no dia 21 de setembro, contra o Atlético Mineiro, no Allianz Parque, pela rodada de ida das semifinais da Libertadores. A vaga na final será decidida no dia 28. Caso o Palmeiras leve a melhor sobre os atleticanos, pode reencontrar o Flamengo na grande decisão continental, uma vez que os flamenguistas estão na outra semifinal, contra o Barcelona de Guayaquil.

Antes de pensar na Libertadores, contudo, o time comandado por Abel Ferreira tem outro compromisso pelo Brasileirão. No próximo sábado, os palmeirenses enfrentam a Chapecoense na Arena Condá, em jogo válido pela 21ª rodada.