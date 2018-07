Gómez diz que objetivo da Alemanha é vencer a Espanha

"Eu assisto muitos jogos da Espanha, eles são divertidos de assistir, não só porque eu sou meio espanhol", disse Gómez nesta sexta-feira. "Eles são certamente um dos favoritos, mas estamos chegando mais perto ao longo dos anos e nosso grande objetivo é vencer a Espanha".

Gómez, que tem um espanhol como pai, é o principal destaque da seleção alemã nesta Eurocopa e um dos artilheiros do torneio com três gols, feitos nas vitórias por 1 a 0 sobre Portugal e 2 a 1 sobre a Holanda. Os resultados deixaram a equipe mais perto da classificação para as quartas de final, que pode ser sacramentada no domingo, quando a Alemanha vai encarar a Dinamarca.

A seleção espanhola, apontada como principal alvo por Gómez, tem sido algoz da Alemanha nos últimos anos. Em 2008, a equipe perdeu a final da Eurocopa exatamente para os espanhóis, que também bateram os alemães nas semifinais da Copa do Mundo de 2010.