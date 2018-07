Gomez e Júnior Tavares ganham espaço e devem ser titulares contra o Vitória

O volante Gomez e o lateral esquerdo Júnior Tavares têm larga vantagem na disputa pelas vagas de Jucilei e Edimar que, suspensos, não disputam o próximo jogo do São Paulo, contra o Vitória, no domingo. No treino desta terça-feira, os dois voltaram a ser testados entre os titulares, algo que vem acontecendo desde a semana retrasada - antes, portanto, das suspensões de Jucilei e Edimar.

A situação de Júnior Tavares é mais cômoda. Dorival tem poucas opções para a lateral esquerda e o jogador vive a expectativa de voltar a jogar, depois de se recuperar de dores na região lombar. Ele era o titular da posição até a chegada de Edimar e tenta reconquistar seu espaço no time.

Já Gomez vem sendo utilizado com frequência pelo técnico do clube tricolor e é a primeira opção na ausência de Jucilei. Foi assim na semana passada, quando o volante brasileiro não participou de alguns treinos antes do jogo contra a Ponte Preta, o que chegou a levantar dúvida sobre quem iniciaria o jogo contra o time de Campinas. Dorival optou por Jucilei e Gómez ficou no banco.

A principal atividade do treino desta terça foi um confronto de 13 contra 13 jogadores. Entre os titulares, além da presença de Gómez e Tavares, chamou atenção a ausência de Cueva, que perdeu espaço para Lucas Fernanes e treinou entre os reservas. A formação titular foi montada com: Sidão no gol, Militão, Bruno Alves, Arboleda e Júnior Tavares; Rodrigo Caio ligeiramente adiantado, próximo dos outros dois zagueiros; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Gomez; Thomaz, Lucas Pratto e Lucas Fernandes.

Dos 13 que treinaram na atividade, a tendência é que Bruno Alves seja sacado para o retorno da dupla Rodrigo Caio e Arboleda na zaga tricolor - o equatoriano cumpriu suspensão no último jogo do São Paulo, e que Thomaz também não esteja entre os titulares.