Gómez elogia foco do Palmeiras e comemora vitória sobre o Corinthians pelo Brasileirão

O Palmeiras não fez uma grande partida ofensivamente neste sábado, em vitória magra sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. O gol saiu dos pés do corintiano Roni, que marcou contra e definiu o marcador em Itaquera. Defensivamente, no entanto, os comandados de Abel Ferreira fizeram uma partida exemplar. Weverton fez algumas defesas, mas o sistema de marcação conseguiu impedir que o Corinthians balançasse as redes.

Gustavo Gómez lidera a defesa do Palmeiras e é um dos homens de confiança de Abel Ferreira. O paraguaio mostra eficiência tática e tem no poderio físico um diferencial. Após o dérbi com o Corinthians, Gómez avaliou o desempenho alviverde e elogiou os companheiros.

Leia Também Palmeiras bate Corinthians em dérbi e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

"Estou muito feliz, primeiramente pelo rendimento do nosso time. Acho que entramos muito ligados, focados, com tudo para buscar a vitória. Fizemos um jogo muito bom. Sabíamos que seria difícil aqui. Eles são os melhores mandantes. Deixamos tudo em campo para conseguir a vitória", explicou o defensor palmeirense ao Premiere.

De fato, o Corinthians ostentava invencibilidade como mandante na atual edição do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o time alvinegro foi derrotado na Neo Química Arena no torneio nacional.

Do outro lado, porém, o time alvinegro encontrou o melhor visitante. O Palmeiras não foi derrotado no Brasileirão longe de seus domínios. Na casa do rival, somou sua sétima vitória na competição e mostrou que segue como o principal candidato ao título, sem deixar que a emoção da classificação sobre o Atlético-MG no meio de semana tirasse seu foco.

O Palmeiras joga apenas no próximo domingo. O desafio é ainda mais importante. O rival é o Flamengo, no Allianz Parque. O clube rubro-negro tem conquistado pontos importantes e é apontado como o principal concorrente alviverde aos títulos do Brasileirão e da Libertadores.