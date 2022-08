Gómez lamenta ineficácia do Palmeiras, mas confia em classificação: 'A vaga está aberta'

A derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na noite desta terça-feira, na Arena da Baixada, deixa o Palmeiras em desvantagem na semifinal da Libertadores, mas não desanima o capitão Gustavo Gómez. O zagueiro paraguaio foi enfático ao dizer que a eliminatória está aberta e que confia que a equipe reverta o placar e conquiste a classificação à decisão continental pelo terceiro ano consecutivo.

"Precisamos fazer gols. Começamos bem. Tivemos chance de fazer o gol e não fizemos, mas o futebol é isso. A vaga está aberta. Agora é descansar e jogar o segundo jogo", limitou-se a dizer o defensor, lamentando as oportunidades perdidas. O time falhou nas conclusões, principalmente com Flaco López, que perdeu um gol incrível, de frente com Bento, no início da partida, quando o jogo ainda estava empatado sem gols.

O revés em Curitiba dificulta a vida palmeirense e foi sentido porque representa o fim de uma longa invencibilidade na Libertadores. Como visitante, o time não perdia há mais de três anos. Eram 20 partidas sem derrota. No geral, eram 18 confrontos sem ser derrotado. O último resultado negativo tinha sido em maio de 2021. Bicampeão continental, Abel Ferreira sofreu seu primeiro revés fora de casa no torneio.

Na volta, daqui a uma semana, dia 6 de setembro, no Allianz Parque, o Palmeiras terá de vencer por dois gols de diferença. Caso consiga um triunfo simples, a semifinal será decidida nos pênaltis. O Athletico-PR de Felipão, que montou uma estratégia eficaz, joga pelo empate para retornar à final continental depois de 17 anos.