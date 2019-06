Gómez se apresenta ao Paraguai, mas garante que volta ao Palmeiras está 'encaminhada'

O zagueiro Gustavo Gómez se apresentou à seleção paraguaia para a Copa América nesta segunda-feira, mas afirmou que sua permanência no Palmeiras está bem encaminhada. Ele está emprestado ao clube alviverde até o dia 30 de junho. "Meu empresário está falando com o diretor Alexandre Mattos, mas está tudo bem muito bem encaminhado (para permanecer)", afirmou Gómez, depois da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, neste domingo.

O Palmeiras pagou 1,5 milhão de euros (R$ 6,5 milhões em julho de 2018) para o Milan pelo empréstimo do paraguaio por um ano. No acordo já havia uma cláusula de obrigação de compra, avaliada em 4,5 milhões de euros (R$ 19,7 milhões).

Há pouco menos de um mês, o defensor revelou uma conversa entre Palmeiras e Milan, na qual o clube brasileiro comunicava que iria exercê-la. Pessoas ligadas à diretoria palmeirense já consideram certo que o paraguaio continuará de forma definitiva.

Em pouco tempo, o defensor se tornou um nome importante no elenco. Apenas nesta temporada, com Gómez em campo o Palmeiras entrou em campo 19 vezes e sofreu quatro gols. No ano passado, ele teve participação importante no título brasileiro.

O paraguaio também tem sido importante ao marcar gols. Ele anotou de pênalti contra o Botafogo (o jogo foi suspenso pela CBF por reclamação do Botafogo em relação ao uso do VAR). Neste ano, ele marcou diante do Melgar, pela Copa Libertadores, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.