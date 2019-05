Gómez se 'despede' do Palmeiras nos próximos dias e aguarda negociação

O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, vai virar em breve desfalque para o clube. O defensor se apresenta nos próximos dias para iniciar a preparação da seleção do Paraguai para a disputa da Copa América, enquanto vai aguardar à distância a definição das conversas da diretoria com o Milan, da Itália, para comprar os direitos econômicos do jogador.

Gómez tem contrato de empréstimo válido até 30 de junho. O Milan se apresentou disposto a negociar com o Palmeiras a venda do zagueiro e as conversas têm evoluído. O diretor de futebol do clube alviverde, Alexandre Mattos, está em contato com os italianos para tentar manter o jogador, que tem sido um dos grandes destaques do time do técnico Luiz Felipe Scolari.

Convocado pelo Paraguai para disputar a Copa América, Gómez deve se apresentar à equipe na próxima segunda-feira. Porém, existe a possibilidade de a data ser antecipada, o que pode atrapalhar a presença dele em alguns dos próximos jogos do Palmeiras. Na quinta-feira o time recebe o Sampaio Corrêa, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil, e no domingo enfrenta pelo Campeonato Brasileiro a Chapecoense, na Arena Condá.

Gómez foi o autor do gol do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em Brasília, no último sábado. O defensor atuou como capitão da seleção paraguaia nos amistosos realizados na data Fifa de março e deve ser titular durante a Copa da América. A equipe está no grupo B da competição junto com Catar, Argentina e Colômbia.