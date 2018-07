Gomis nega manipulação em jogo do Lyon na Croácia

O Lyon derrotou o Dínamo Zagreb por 7 a 1 e se classificou com este surpreendente resultado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Esta situação, combinada com a aparente facilidade com a qual o time francês marcou seis gols no segundo tempo, provocaram rumores de que a partida pode ter sido manipulada.

De acordo com a Uefa, o seu sistema de detecção de fraudes em apostas não detectou nenhuma suspeita. Por isso, inicialmente a goleada do Lyon não será investigada. A associação aguarda o recebimento do relatório da arbitragem sobre a partida para decidir se abre uma apuração sobre o caso.

Na quarta, o Lyon conseguiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões com a expressiva goleada somada ao triunfo do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Ajax, na Holanda. Assim, ficou em segundo lugar no Grupo D. Ajax e Lyon ficaram com os mesmos oito pontos na chave, também com igualdade no primeiro critério de desempate: confronto direto. Assim, a classificação foi definida através do saldo de gols, no qual o time francês ficou na frente da equipe holandesa, com 2 a 0.