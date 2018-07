González valoriza trabalho de Mano no Flamengo

Com a experiência de ter comandado a seleção brasileira por cerca de dois anos, Mano foi contratado pelo Flamengo no começo de junho - estava desempregado desde que foi demitido pela CBF em novembro. E, aos poucos, vem implantando seu estilo no clube.

"Mano Menezes acrescentou muito ao time. É importante sempre trabalhar com esse tipo de técnico, que já trabalhou em alguma seleção nacional. Ele trouxe organização e disciplina tática à equipe", elogiou González, que é um dos titulares do Flamengo.

O chileno também comentou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, sobre a expectativa de disputar o clássico de domingo, contra o Botafogo, no Maracanã. Será a chance flamenguista de se afastar da zona de rebaixamento - está em 15º lugar, com nove pontos.

"É um jogo diferente, que não importa muito a posição de cada time na tabela. Na hora da partida, esquecemos isso. Meu pai sempre me falou do Maracanã. Ele dizia que a torcida comparecia em peso quando o Flamengo jogava lá", disse González.