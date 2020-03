Não sei se gostaria de falar do destino que espera Tiago Nunes, se o Corinthians continuar repetindo resultados negativos. Nem me agradaria profundamente falar do incrível time do Flamengo e seu treinador, cujas palavras entendo cada vez menos (deve ser problema meu, não dele). Enfim, esses assuntos que ocupam até a exaustão os comentários do futebol de hoje não me animam a discuti-los. Ficam os jogos internacionais que ocupam cada vez mais espaço nas televisões.

São jogos do Campeonato Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, todos muito interessantes, mas que a mim, emocionalmente, não dizem praticamente nada. O que talvez seja um exagero, porque há nesses jogos aspectos definitivamente curiosos. Um deles é o grito de gol dado invariavelmente por um brasileiríssimo narrador, ao qual certamente nenhum dos times que estão jogando fala à sua alma.

Por que, então, um grito tão entusiasmado, quase tão verdadeiro? Afinal não se tratam de times distantes cuja vitória de um ou outro provocaria no máximo alguma simpatia, para não dizer indiferença?

Pensando sobre isso comecei a me lembrar da origem do grito de gol tão entusiasmado, tão berrado pelos narradores. E lembro que esse grito alucinante fez sua aparição no tempo do rádio, no tempo do futebol invisível.

Se o narrador se mantivesse mudo, o gol seria percebido no rádio apenas pelo barulho de torcida. Precisava, portanto, de um reforço. Aos gritos enlouquecidos da torcida o narrador somou seu próprio grito para enfatizar a importância do momento.

Esse locutor antigo de rádio não torcia. Ele gritava da mesma forma, independentemente do time que marcava. Acompanhava apenas as torcidas e dava mais emoção ao lance. Aliás, no tempo do rádio, os narradores e comentaristas evitavam revelar seus times de preferência, coisa hoje inconcebível na era da “transparência”, em que é preciso revelar publicamente tudo.

Enfim, o grito feroz de gol era uma necessidade do espetáculo. Com o tempo esse grito sofreu modificações, ainda no auge do rádio. Alguns narradores achando, talvez, que a coisa se repetia imutável, começaram a acrescentar enfeites criativos ao grito de gol (Osmar Santos foi um fantástico narrador, criativo e espetacular). A coisa já tinha mudado com a popularidade da televisão. Não era preciso anunciar mais o gol. O gol estava à vista de todos.

O grito então mudou e, exatamente como Osmar fazia no rádio, os narradores esportivos da TV se adequaram ao fato de terem que repartir a visão empolgante do gol com todos os espectadores e torcedores (Silvio Luiz é um mestre do gol televisivo). O fato é que o gol, apesar de apenas ser um grito, foi sendo completado, digamos, pela criatividade de cada um.

A pergunta que continuo a me fazer é: por que o grito de gol de um time estrangeiro, de um campeonato longínquo, que não nos diz coisa alguma, é gritado com os pulmões dos antigos narradores do rádio? É um grito quase como se o narrador ignorasse, primeiramente, que o gol está sendo visto, segundo que o gol era de time sem verdadeiros torcedores aqui.

Não vai aqui qualquer sugestão para que mudem o que sabem fazer melhor do que eu. São profissionais e eu respeito isso, mas não posso deixar de me divertir um pouco com esse grito cômico de gol geralmente de um time que pronunciamos penosamente o nome. Os torcedores que pulam não pulam como aqui, as camisas não nos são familiares, o gol muitas vezes ainda é diferente dos gols daqui.

A única coisa que é igual é o grito espantoso de gol, que não deixa de me lembrar os velhos narradores da minha infância. Esses narradores acabam evocando um período feliz da minha vida, e vi que estava errado. Narradores valorosos de jogos internacionais esqueçam o que escrevi (já ouvi alguém dizer isso antes?) e fiquem com meus pretéritos e imemoriais gritos de gol.