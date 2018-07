Gosto por tecnologia aproximou Santos da escolha por Oswaldo como técnico

SANTOS - Ao apresentar o novo técnico do Santos, o presidente em exercício do clube, Odílio Rodrigues, enumerou as qualidades que procurava do ocupante do cargo e disse que Oswaldo de Oliveira, apresentado no cargo oficialmente nesta quarta-feira, tem um atributo importante: o gosto pelo uso da tecnologia no futebol.

"Queríamos um profissional atualizado, que aceitasse o uso de tecnologias e também fizesse autoridade no elenco ao se impor pelo respeito", disse o dirigente. "A análise de dados, a coleta de imagens e o estudo tático são elementos importantíssimos na preparação para os jogos. Não podemos abrir mão disso", explicou o técnico.

Oswaldo contou que nas duas últimas temporadas, quando foi técnico do Botafogo, usou bastante desses recursos inclusive para escolher reforços. Os meias Lodeiro e Seedorf chegaram ao clube após a comissão técnica ter estudado banco de dados do desempenho dos atletas e ter a certeza que valia a pena trazê-los.