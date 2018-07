Götze e James disputam o Laureus como revelações de 2014

Considerado o ''Oscar do Esporte'', o Laureus divulgou nesta quinta-feira a lista de concorrentes ao prêmio de revelação de 2014. Estrelas da Copa do Mundo, James Rodríguez e Mario Götze são os dois únicos jogadores de futebol indicados. O colombiano levou sua seleção até as quartas de final e marcou o gol mais bonito do Mundial (e também do ano). Já Götze fez o gol do título da Alemanha, na prorrogação, contra a Argentina.

O Brasil não tem concorrentes pelo prêmio, apesar dos resultados expressivos de Marcus Vinicius D''Almeida (vice-campeão mundial de tiro com arco aos 16 anos) e principalmente de Matheus Santana, nadador de 18 anos que bateu três vezes o recorde mundial júnior dos 100m livre.

O próprio Laureus considera favoritos ao prêmio o australiano Daniel Ricciardo, que fez boa temporada na Fórmula 1 pela Red Bull, e o espanhol Alex Márquez, irmão mais novo do fenômeno Marc Márquez e campeão da Moto3, divisão de acesso da MotoGP.

Em 11 de fevereiro, a lista será reduzida a seis finalistas. Entre os concorrentes estão a chinesa Shen Duo, que ganhou seis medalhas de ouro na natação nos Jogos Olímpicos da Juventude, o time de tênis da Suíça que ganhou a Copa Davis, o tenista croata Marin Cilic e a golfista norte-americana Lucy Li, de apenas 11 anos.