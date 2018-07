Götze é relacionado para jogo do Bayern no Alemão

Contratação mais cara do clube nesta temporada, Götze vestiu a camisa do Bayern pela primeira vez no domingo, em um amistoso com o Gyor, da Hungria. O jogador marcou dois gols e contribuiu para a vitória por 4 a 1, fora de casa.

A partida serviu de teste para o meia, que não reclamou de dores - ele não entrava em campo desde o fim de abril por causa de uma lesão no tendão. Nos últimos dias, treinou normalmente com o restante do grupo do Bayern.

"Ele fez apenas seis ou sete treinos conosco, mas é um jogador muito inteligente. E vai nos fazer parte da delegação que vai até Frankfurt", confirmou Guardiola. Götze deve começar a partida deste sábado no banco de reservas.