Götze garante que deseja ficar no Borussia Dortmund

"Claro que eu posso me imaginar estendendo meu contato com o Dortmund", disse em entrevista ao jornal Bild. "Eu sempre disse como eu me sinto em casa aqui. E nada aconteceu para mudar isso. Eu tenho minha família e amigos aqui. E todo o Borussia Dortmund, com o treinador e a equipe, é simplesmente notável."

Atual campeão nacional, o Borussia Dortmund já anunciou a contratação de Marco Reus, que está no Borussia Mönchengladbach, para a próxima temporada. No Campeonato Alemão, a equipe está em segundo lugar, três pontos atrás do líder Bayern de Munique.