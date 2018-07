Goulart e Ribeiro são mais uma vez decisivos em título cruzeirense

Não são poucos aqueles que creditam o sucesso do Cruzeiro à dupla formada por Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro. O entrosamento dos dois demoliu as defesas e convenceu o técnico Dunga, que convocou ambos para a seleção brasileira.

Ricardo Goulart mostrou-se um especialista em jogar nos espaços vazios. O meia é bastante elogiado pelo técnico Marcelo Moreira por sua disciplina tática. Ricardo Goulart é aquele típico jogador que sabe aproveitar as falhas dos adversários e, além de ajudar na marcação, é letal quando avança ao ataque. “Se todo mundo está de olho no lado direito do campo, eu vou para o esquerdo porque é lá que a bola pode sobrar limpa para mim”, costuma dizer o meia.

O meia Éverton Ribeiro começou no Corinthians e passou por São Caetano e Coritiba até se firmar no Cruzeiro. É o cérebro do Cruzeiro e responsável por armar as principais jogadas de ataque. Chutes e passes precisos são as suas principais características.

Depois de enfrentarem o ostracismo, Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro, enfim, brilharam no Cruzeiro. Após se destacarem em 2013, essa temporada foi inesquecível para ambos. O desafio da diretoria, agora, é segurar os dois principais destaques da equipe.

Tanto Ricardo Goulart como Éverton Ribeiro confirmaram a boa fase ao longo e ano e viraram alvo de cobiça de clubes da Europa. A janela de transferências internacional reabre em janeiro e as sondagens já recebidas pela diretoria devem se transformar em propostas oficiais e milionárias.