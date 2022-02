Goulart lamenta novo tropeço do Santos: 'Estamos nos entregando até o fim’

Autor de um gol logo no início do jogo, Ricardo Goulart viu o Santos sofrer o empate duas vezes contra o Novorizontino, lanterna do Campeonato Paulista. O camisa 10 santista lamentou o resultado ruim na Vila Belmiro e afirmou que o time tem se entregado em campo. Ricardo também desejou boas-vindas ao técnico Fabián Bustos, que deve assumir o time nesta segunda.

"Hoje o resultado não foi o que esperávamos. O adversário acertou um gol, empatou a partida. Agora é descansar, estamos nos entregando até o fim, infelizmente o resultado não está vindo. Vamos colocar a cabeça no lugar. Temos uma temporada longa pela frente. Fabián acabou assumindo, vamos dar boas-vindas, temos uma semana pra trabalhar. Esperamos ser felizes juntos", afirmou Ricardo Goulart.

No segundo tempo, Ricardo Goulart ainda chegou a ter nova chance de cabeça para desempatar a partida mais uma vez, mas dessa vez parou no goleiro Giovanni. O desempate veio pelos pés de Lucas Barbosa, mas o Novorizontino buscou mais uma vez a igualdade.

Lucas Barbosa foi um personagem interessante do jogo deste domingo. A escolha do auxiliar Marcelo Fernandes de colocar Lucas no lugar de Ângelo ao fim do jogo foi criticada pela torcida presente na Vila Belmiro. Três minutos depois, o meia das categorias de base marcou o segundo gol do Santos, seu primeiro pelo profissional do clube.

"Muito feliz de fazer o primeiro gol com a camisa do Santos no profissional, mas trocaria este gol pela vitória do clube, com toda certeza. Colocaria a gente em segundo. O novo treinador vai chegar, vamos conhecer o método dele de trabalho e pode ter certeza que o Santos vai melhorar", disse Lucas Barbosa.

Fabián Bustos, novo treinador do Santos, não chegou a tempo de acompanhar o jogo deste domingo de perto, mas é esperado na Vila Belmiro na madrugada de segunda e deve iniciar a sua preparação do time com treino já na segunda-feira de carnaval.

O Santos voltará a campo no próximo sábado para enfrentar a Ferroviária em Araraquara, às 18h30. O alvinegro praiano tem 10 pontos e fica empatado com o Santo André, mas perde nos critérios de desempate e está fora da zona de classificação do Grupo D, em terceiro.