Goulart terá de passar por artroscopia e vai desfalcar o Palmeiras

O atacante Ricardo Goulart, do Palmeiras, será desfalque do time por cerca dois meses. O jogador sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito no último domingo, durante a vitória da equipe por 4 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, e terá de ser submetido a uma nova artroscopia para poder voltar a atuar pelo time do técnico Luiz Felipe Scolari.

Contratado pelo Palmeiras neste ano, Goulart se apresentou ao clube enquanto se recuperava de um outro problema no mesmo joelho. Em outubro o atacante foi submetido a uma artroscopia, no entanto esse problema não tem ligação com esta nova lesão. O atleta teve de deixar a partida ainda aos sete minutos após sentir dores e escutar um pequeno barulho no joelho.

O clube confirmou a lesão após exame realizado nesta segunda-feira. O atacante só deve voltar ao Palmeiras após a Copa América, em julho. Contra o Fortaleza. Goulart foi substituído pelo meia Zé Rafael, que entrou na partida e foi o grande destaque da vitória sobre o Fortaleza. O jogador marcou dois gols e deu ainda um passe para o lateral Marcos Rocha marcar outro.

Já sem Ricardo Goulart, o Palmeiras tem como próximo compromisso da temporada a partida com o CSA, nesta quarta-feira, em Maceió, contra o CSA. A partida vale pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.