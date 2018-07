Goulart volta ao time do Cruzeiro contra o Palmeiras

Com um estiramento na coxa esquerda, Ricardo Goulart ficou de fora de cinco jogos e sequer pôde se apresentar à seleção brasileira. Ele volta para provavelmente ser titular ao lado de Everton Ribeiro e Marcelo Moreno. A outra vaga no time deve ser disputada entre Alisson e Marquinhos, com Dagoberto ficando como opção no banco de reservas.

O Cruzeiro, porém, segue com quatro desfalques. Júlio Baptista, Borges, Samudio e Alex foram liberados pelo departamento médico, mas agora recuperam a forma física. Os dois primeiros podem voltar no fim de semana, contra o Figueirense.

Diante do Palmeiras, o Cruzeiro terá uma novidade no banco. O clube recebeu autorização do STJD para escalar o lateral Breno Alves, contratado junto ao Paraná, e ele ficará como opção para a reserva de Egídio, uma vez que Samudio e Alex estão machucados.

Líder do Brasileirão com sete pontos de folga, o Cruzeiro deve pegar o Palmeiras com: Fábio; Mayke, Dedé, Manoel e Egídio; Henrique, Lucas Silva; Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Alisson (Marquinhos); Marcelo Moreno.