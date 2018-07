Governador Alberto Goldman rebate declarações de Orlando Silva sobre Copa

O governador de São Paulo, Alberto Goldman (PSDB), rebateu nesta quinta-feira as críticas do ministro do Esporte, Orlando Silva, sobre as ações do governo do Estado na preparação para receber a Copa do Mundo de 2014. "O nosso ministro do Esporte é um boquirroto, fala mais do que deve", provocou Goldman, em cerimônia de entrega de carros à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros, no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona sul da capital paulista.

Na última terça-feira, Orlando Silva criticou a decisão de São Paulo de recusar investimento público nas obras para o estádio da Copa. "São Paulo criou um dogma: não se pode ter nenhuma ajuda governamental para os estádios", reclamou o ministro. Mas ele também disse acreditar que este panorama pode mudar depois das eleições. "Quando o novo governo assumir, acho que eles (Gilberto Kassab, prefeito da capital paulista, do DEM, e Geraldo Alckmin, governador eleito do Estado, do PSDB) poderão fazer uma dobradinha mais efetiva, o que será muito bom para São Paulo", completou, durante evento na capital paulista que contou com a presença do ex-premiê britânico Tony Blair.

A definição do estádio de São Paulo para a Copa de 2014 tem causado polêmica. O Morumbi foi escolhido inicialmente, mas acabou vetado pela CBF e pela Fifa. Agora, a opção é pela nova arena que o Corinthians irá construir no bairro de Itaquera. O problema é que os corintianos garantem verba apenas para um estádio com 48 mil lugares, o que seria insuficiente para receber a abertura do Mundial. Assim, resta saber quem irá bancar a ampliação da capacidade para 65 mil pessoas, como é exigido pela Fifa.

De acordo com Goldman, cabe ao governo de São Paulo providenciar a infraestrutura para o evento e compete ao governo federal tornar reais obras como a ampliação dos aeroportos em todo o País. "Cabe ao governo federal deixar os aeroportos em condições. Ele que se preocupe com os aeroportos que não existem", afirmou o governador.

Segundo Goldman, a discussão virou debate político-eleitoral e tende a diminuir o tom a partir da próxima semana, depois do segundo turno da eleição presidencial, que será realizado no domingo. "Certamente, as conversas serão um pouco diferentes porque a eleição termina no domingo", afirmou o governador.

Para Goldman, é responsabilidade do governo estadual deixar pronta a estrutura para a Copa, como nas áreas de transporte e segurança pública, assim como compete à iniciativa privada providenciar o estádio que será apresentado à Fifa e à CBF.

"A nossa responsabilidade é de garantir a infraestrutura. Ele (governo federal) deveria responsabilizar-se pela parte dele", reforçou Goldman. O governador aproveitou para reclamar das atuais instalações aeroportuárias no Brasil e disse que os aeroportos não comportam a atual demanda. "Ele (Orlando Silva) que se preocupe com a sua própria casa, porque a casa dele está muito desorganizada."